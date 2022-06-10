Такое впервые: старшие сыновья Юлии Салибековой уехали от нее после развода

Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова надолго отпустила от себя Ролана и Эльдара.

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем Тиграном привыкает к жизни в новых обстоятельствах.

Теперь от нее уехали еще и два старших сына Ролан и Эльдар. Мальчики отправились в летний лагерь на три недели.

Это впервые так надолго Юлия Салибекова отпустила от себя детей. Дома с ней остался только младший ребенок – Баграт.

«Маленький шаг к самостоятельности и ярким воспоминаниям. Смена 21 день, а потом рулим на море. Так что, пару неделек я буду мелькать тут только с малышом. А вообще, очень здорово быть многодетной мамой. Путевки я получила от государства», — поделилась Юлия Салибекова в микроблоге.

Напомним, официально с отцом своих сыновей Тиграном Салибековым Юлия развелась 30 мая. Многодетный папа к этому моменту уже вернулся на «Дом-2» и начал строить отношения со звездой телестройки Юлией Белой.

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