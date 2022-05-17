«Мы всех победим»: Катя Колисниченко встала на защиту сестры Юлии от террора родителей Тиграна Салибекова

Бракоразводный процесс Юлии Салибековой с мужем Тиграном очень сплотил ее с сестрой-близнецом Катей Колисниченко.

Если раньше родственницы позволяли себе публично выяснять отношения и скандалить, то сейчас Катя стала опорой для Юли.

«Душа болит за нее. Она за короткий срок перенесла очень много разочарований. Это просто яма. Удивляюсь ее силе! Все это с тремя детьми. Я рада, что Юля не дала себя обобрать», — поделилась Катя Колисниченко в микроблоге.

Юлия Салибекова смогла отстоять у Тиграна квартиру, которую купила для сына Баграта. Папа трехлетнего мальчика решил, что при разводе недвижимость должна отойти ему.

А когда суд встал на сторону Юлии, отец Тиграна начал звонить квартирантам и требовать, чтобы те отдавали аренду ему. Катя Колисниченко назвала подобное поведения родителей Тиграна террором.

«Мы с Юлей постоянно на созвоне. Конечно, террор со стороны ее родственников – это очень низкое дело. Я всегда к твоим услугам, моя кровиночка. Мы всех победим», — уверена Катя Колисниченко, поддерживающая сестру.

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