«Дамы не верят, что мы счастливы»: близнецы Колисниченко и Салибекова из «Дома-2» с размахом отметили свои разводы

Экс-участницы проекта Катя Колисниченко и Юлия Салибекова устроили вечеринку, на которой поздравили друг друга с освобождением от семейных пут.

Две сестры-близнецы из «Дома-2» Колисниченко и Салибекова в этом году развелись со своими мужьями. Катя Колисниченко освободилась от семейных пут зимой, а Юля Салибекова в конце мая.

Сестры решили, что оба этих события надо отметить, как следует. Катя Колисниченко прилетела из Санкт-Петербурга в Москву к сестре, они сняли зал в ресторане и оторвались в компании подруг.

В микроблоге сестер появилось видео, на котором запечатлено, как они поют дуэтом песню, поздравляя друг друга с разводом.

«С днем развода, тебя!» — красиво интонировали Катя и Юля.

«Забавно, что некоторые дамы в упор не верят в то, что мы счастливы, — написала под видео Катя Колисниченко. – Поверьте, мы с Юлей не скрываем свои эмоции и без стеснения транслируем и грусть в том числе, когда грустно, поэтому не судите по себе. Я считаю, что страдать после развода — это не стыдно , но слава богу — не наша тема».

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