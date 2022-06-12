«Этому не бывать!»: Шукшина заявила, что любит Алибасова и опровергла новости о разводе

В сентябре прошлого года адвокат сына Бари Алибасова Александр Бенхин сообщил СМИ, что руководитель группы «На-На» официально расторг брак с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Союз продержался чуть менее 3-х лет.

Однако сейчас 83-летняя вдова писателя и режиссера Василия Шукшина заявила, что это неправда. С Алибасовым она по сей день в браке, мало того, они испытывают чувства друг к другу.

«У кого-то язык чешется. Очень хочется нас развести, и чтобы мы даже не встречались и не созванивались. Но этому не бывать! Я его люблю, и он меня любит, насколько я знаю», — заявила Федосеева-Шукшина в беседе с корреспондентом шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

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