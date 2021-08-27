Не платит налоги за автомобиль, задолжал по штрафам: Бари Алибасов погряз в долгах

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов накопил долги по налогам. Он не платит за свой автомобиль, задолжал по НДФЛ и штрафам за не предоставленные декларации. Общий долг Бари Алибасова на данный момент равен 92,5 тысячам рублей.

Кроме того, налоговики сейчас взялись за «Творческую студию Бари Алибасова». Компания находится в процессе ликвидации.

Не очень хорошо с финансами дела и у сына Бари Алибасова. Он должен по налогам 123 тысячи рублей. Бари Алибасов-младший почему-то не оплачивает транспортные и квартирные налоги. Уже несколько лет у него бегут пени. Просрочки тянутся с 2015 года, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Бари Алибасов два года назад отравился ядовитой жидкостью «Крот», после чего проходил длительную реабилитацию. Многие до сих пор считают, что он выдумал ту историю с отравлением, чтобы лишний раз пропиариться. Продюсер действительно был частым героем ток-шоу, получая за походы на программы немаленькие деньги.

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