Как в три шага создать «свой» гардероб
Видео
Как выбрать и с чем носить резиновые сапоги
Видео

Мария Шукшина собирается в будущем претендовать на квартиру матери в Новой Москве

Когда дело доходит до имущественных вопросов, то актриса выходит из тени и не остается в стороне.

Мария Шукшина собирается в будущем претендовать на квартиру матери в Новой Москве
Мария Шукшина. Фото: Globallookpress.com

Актриса Мария Шукшина, как говорят в ее окружении, собирается в будущем претендовать на квартиру матери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве.

Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Globallookpress.com

Как только возникает имущественный вопрос, Мария неожиданно выходит из тени и не остается в стороне. Младшая дочь Ольга считает, что ее родительница должна решить самостоятельно, а не под давлением, кому из наследников оставить квартиру.

Как отметила адвокат Юлия Вербицкая-Линник, сейчас Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо. Лето она как раз провела в квартире в Новой Москве. За ней присматривала дочь Ольга.

«Мария большее рассуждает о духовых ценностях и высоких идеалах. Но делает это в основном дистанционно».

Юлия Вербицкая-Линник

Напомним, что в сентябре Лидия Федосеева-Шукшина официально развелась с продюсером Бари Алибасовым. При этом они общаются по телефону, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Бари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаМария ШукшинаОльга ШукшинаЮлия Вербицкая-Линник