Мария Шукшина собирается в будущем претендовать на квартиру матери в Новой Москве

Когда дело доходит до имущественных вопросов, то актриса выходит из тени и не остается в стороне.

Актриса Мария Шукшина, как говорят в ее окружении, собирается в будущем претендовать на квартиру матери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве.

Как только возникает имущественный вопрос, Мария неожиданно выходит из тени и не остается в стороне. Младшая дочь Ольга считает, что ее родительница должна решить самостоятельно, а не под давлением, кому из наследников оставить квартиру.

больше по теме Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись после трех лет брака Все эти годы продюсер и актриса не раз попадали в различные конфликтные ситуации.

Как отметила адвокат Юлия Вербицкая-Линник, сейчас Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо. Лето она как раз провела в квартире в Новой Москве. За ней присматривала дочь Ольга.

«Мария большее рассуждает о духовых ценностях и высоких идеалах. Но делает это в основном дистанционно». Юлия Вербицкая-Линник

Напомним, что в сентябре Лидия Федосеева-Шукшина официально развелась с продюсером Бари Алибасовым. При этом они общаются по телефону, сообщает «Комсомольская правда».

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