Мария Шукшина собирается в будущем претендовать на квартиру матери в Новой Москве

Актриса Мария Шукшина, как говорят в ее окружении, собирается в будущем претендовать на квартиру матери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве.
Как только возникает имущественный вопрос, Мария неожиданно выходит из тени и не остается в стороне. Младшая дочь Ольга считает, что ее родительница должна решить самостоятельно, а не под давлением, кому из наследников оставить квартиру.
Как отметила адвокат Юлия Вербицкая-Линник, сейчас Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо. Лето она как раз провела в квартире в Новой Москве. За ней присматривала дочь Ольга.
«Мария большее рассуждает о духовых ценностях и высоких идеалах. Но делает это в основном дистанционно».
Напомним, что в сентябре Лидия Федосеева-Шукшина официально развелась с продюсером Бари Алибасовым. При этом они общаются по телефону, сообщает «Комсомольская правда».
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