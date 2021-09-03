Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись после трех лет брака

Все эти годы продюсер и актриса не раз попадали в различные конфликтные ситуации.

Адвокат сына продюсера Бари Алибасова Александр Бенхин сообщил, что руководитель группы «На-На» наконец-то официально развелся со своей женой — актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Брак продержался чуть меньше трех лет. За это время пара не раз попадала в различные скандальные ситуации.

«Развод состоялся. На этом настояла семья Бари Каримовича. Пока у супругов есть месяц на подачу апелляции. Кто знает, как Алибасов и Федосеева-Шукшина себя поведут. Так что я пока не рекомендую Алибасову-младшему радоваться раньше времени». Александр Бенхин

Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина знакомы с девяностых годов прошлого века. В 2018 году они удивили общественность, когда вдруг решили расписаться.

Позже в семье начались скандалы. Один из самых известных — когда квартира Федосеевой-Шукшиной неожиданно оказалась переписана на помощника Бари Алибасова. После череды судов популярной советской актрисе удалось вернуть свои апартаменты, сообщает «СтарХит».

Смотрите также: