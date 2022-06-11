Целомудренность плюс провокация: Брухунова после советов Хромченко облачилась в платье с модным декольте

Эвелина Хромченко советовала в этом сезоне такие вырезы зрелым дамам, которые не хотят скатываться в вульгарность.

В этом сезоне стали актуальны модели одежды с декольте-вырезами в форме капель или других фигур. На них настоятельно советовала обратить внимание Эвелина Хромченко.

Она убеждена, что такие вырезы и привлекают внимание, и не дают нарядам скатиться в вульгарность. Именно поэтому они рекомендованы женщинам всех возрастов, включая зрелых дам.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова выбрала платье именно с таким трендовым декольте. Светская львица облачилась в романтичное платье в горошек с рукавами-колокольчиками, выйдя в этом женственном образе на прогулку.

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