От программы на радио до собственной школы моды: как Эвелина Хромченко стала признанным фэшн-экспертом

Телеведущая прошла все этапы становления в журналистике, но реализовала себя как гуру стиля.

К советам Эвелины Хромченко относительно моды и стиля сегодня прислушиваются миллионы телезрительниц. Ведущая ежедневно в программе «Модный приговор» помогает выглядеть элегантно простым жительницам нашей необъятной страны, а помогают ей в этом историк моды Александр Васильев и артистка Надежда Бабкина. Как Хромченко удалось стать гуру моды, завоевать авторитет в фэшн-сфере и создать универсальные правила базового гардероба, читайте в нашем материале.

Эвелина Хромченко: детство, родители

Эвелина Леонидовна Хромченко родилась 27 февраля 1971 года в Уфе в интеллигентной семье. Отец будущей телеведущей был экономистом, мать – учительницей русского языка и литературы. С детства девочка увлекалась музыкой, поскольку родители привили ей такую любовь, надеясь, что она сможет реализовать себя в этой сфере. Но Эвелина выбрала не менее творческую профессию.

Когда девочке исполнилось девять лет, семья перебралась в Москву, где Эвелина окончила школу на английском языке и с успехом поступила в МГУ на факультет журналистики, выбрав специальность «телевидение и радиовещание». Вуз она окончила в 1993 году с красным дипломом.

Эвелина Хромченко: карьера

Будучи студенткой, Эвелина Хромченко начала подыскивать работу по специальности. Стартовой стала должность корреспондента на радиостанции «Юность» — здесь трудилась мачеха Эвелины. Начинающая журналистка делала сюжеты, которые входили в различные программы, в том числе новостные.

В 1991 году Хромченко попала в штат Всесоюзного комитета по телевидению и радиовещанию (главная редакция радиовещания для детей и юношества, радиостанция «Смена»), начав с должности секретаря. Три года работы в редакции Хромченко реализовалась как обозреватель и создала несколько радиопередач, одна из которых была посвящена моде и стилю девочек-подростков «Спящая красавица».

В 1992 году Хромченко стала работать на радио «Европа Плюс» постоянным модным обозревателем, в 1994 году основала журнал о моде для подростков «Маруся». Правда, с изданием приключилась неприятность: партнер Хромченко по бизнесу оказался нечист на руку и не предоставил своей коллеге никаких прав на журнал. В итоге Эвелина осталась ни с чем.

В 1995 году Эвелина Хромченко вместе с партнером Александром Шумским открыла PR-агентство «Департамент моды Эвелины Хромченко», переименовав его через год в «Артефакт». Оно выступало организатором показа мод в Москве Russian Fashion Week, обеспечивало проведение рекламных кампаний брендам, пресс-конференций звезд модной индустрии.

Параллельно бизнесу Хромченко не оставляла журналистику. Она внештатно трудилась модным обозревателем во многих известных глянцевых журналах Cosmopolitan, Elle, «Огонек», писала для газет «Известия», «Сегодня», «Комсомольская правда», «Новая газета». Продолжала журналистка и карьеру на радио «Европа Плюс», став автором программы о моде «Подиум».

Ради эксклюзивов Эвелина самостоятельно летала на модные показы ведущих домов моды в Париж, Милан и Лондон, здесь встречалась с мэтрами фэшн-бизнеса и иконами стиля, а также брала интервью у всемирно известных моделей.

В 1998 году Эвелина Хромченко стала главным редактором русского издания о моде L’Officiel, исполняя параллельно обязанности креативного директора. В журнале эксперт проработала до 2010 года, подняв уровень отечественной глянцевой журналистики о моде на достойный уровень: в отечественном L’Officiel не было переводных статей, а контент наполняли эксклюзивы о российской модной индустрии и дизайнерах.

Эвелина Хромченко: «Модный приговор» и другие проекты

В 2007 году на Первом канале появился проект о моде и стиле «Модный приговор». Вместе с Вячеславом Зайцевым Эвелина Хромченко стала его ведущей. Вскоре модельера заменил историк моды Александр Васильев, а третьей стала «звездная защитница» Надежда Бабкина, которую периодически подменяют Юлия Барановская или Надежда Ангарская.

На примере образов, в которые стилисты «Модного приговора» переодевают героинь из народа, Эвелина Хромченко по сей день демонстрирует, что элегантность и стиль доступны при любом достатке, возрасте и пропорциях, стоит только захотеть. И учит ориентироваться в модных трендах, тенденциях, делится лайфхаками по составлению гардероба.

По итогам 2010 года Эвелина Хромченко была включена в тoп-25 популярных телеведущих России по версии «TNS Россия».

В 2013 году Эвелина Хромченко стала преподавателем на кафедре журналистики в альма-матер. С ее подачи в МГУ открылось направление «журналистика моды и стиля жизни». Фэшн-эксперт лично разработала и предложила руководству вуза программу обучения, сформировала штат преподавателей, куда вошла и сама.

До этого опыт преподавания Эвелина Хромченко получила в Высшей школе экономики. Фэшн-журналистка с 2002 по 2011 год была приглашенным лектором на курсе «Маркетинг и брендинг в глянцевых СМИ».

Эвелина Хромченко: книги, школа моды

В 2009 году Эвелина Хромченко написала первую книгу о моде Russian style, изданную на английском и немецком языках. Презентация издания прошла в Париже и включала автограф-сессию.

В 2015 году телеведущая основала собственную «Школу моды Эвелины Хромченко». В рамках проекта стилист предлагает всем желающим пройти обучение как по определенным темам стилистики, так и погрузиться в темы грядущих трендов, антитрендов, лайфхаков.

Эвелина Хромченко: личная жизнь

Параллельно с карьерой журналиста и фэшн-эксперта Эвелина Хромченко успела построить и личную жизнь. Известно, что телеведущая дважды побывала в ЗАГСе.

Первым мужем Хромченко стал Александр Шумский, с которым она познакомилась в студенчестве. Они поженились, вместе вели бизнес. В 1996 году у супругов родился первенец Артемий. Однако союз в 2011 году распался.

Правда, об этом широкая публика узнала лишь в 2014 году — настолько приватной Хромченко удалось сделать свою личную жизнь.

В 2014 году Эвелина Хромченко стала встречаться с художником Дмитрием Семаковым. Их отношения считаются гостевым браком: вместе они не живут, но регулярно проводят время друг с другом.

Эвелина Хромченко: внешность

Над своим стилем Эвелина Хромченко серьезно поработала. Из короткостриженной брюнетки в очках журналистка перевоплотилась в настоящую фэшн-диву — блондинку с каре. Ее визитной карточкой стали очки с оправой «кошачий глаз».

При росте 158 см Хромченко весит 48 кг. Однако миниатюрность Эвелина умело нивелирует благодаря стилистическим приемам, коих в арсенале модного эксперта вагон и маленькая тележка. К слову, секретами телеведущая с удовольствием делится у себя в Instagram, на шоу «Модный приговор» и в «Школе моды».

Советы от Хромченко: базовый гардероб – основа основ

Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко советует женщинам, которые встали на путь поиска собственного стиля, начать с составления базы. То есть речь идет об универсальном наборе вещей, которые сочетаются между собой и с трендами всегда.

Список базовых вещей, по Хромченко, состоит из 25 единиц, включающих предметы верхней одежды, обуви, вещей второго слоя, аксессуаров. Отдельно оговорен их цвет — то, что является базой, имеет нейтральные оттенки.

В список базовой верхней одежды Хромченко включила кашемировое пальто бежевого цвета, тренч (плащ) бежевого цвета. В списке маст-хэвов — кардиган или джемпер на выбор бежевого, черного или серого оттенков, футболка с коротким рукавом белая, майка-алкоголичка белая, рубашка мужского кроя белая, тельняшка, черный брючный костюм, темно-синие джинсы, маленькое черное платье, вечернее платье, юбка-карандаш.

Список базовой обуви выглядит так: лодочки, босоножки, балетки бежевого или черного цвета, кеды или мокасины бежевые.

Сумок в базе должно быть минимум три штуки. Одна – это маленький клатч, вторая – размера с книгу, на цепочке, и третья – большая вместительная с двумя ручками.

Аксессуарный ряд базы включает очки-авиаторы, платок-каре, пашмина. Шею в любой ситуации украсит нитка жемчуга, а на запястье следует носить часы мужского типа. И, разумеется, куда без ремня – он должен быть широким, для платья или рубашки.

Особое внимание Хромченко уделяет качеству базового гардероба. Это вещи на все времена, а значит, экономить на них ни в коем случае нельзя. Покупать базу стоит по максимально дорогой для себя цене.

Эвелина Хромченко сегодня

В настоящее время Эвелина Хромченко продолжает вести шоу «Модный приговор». Кроме того, в своей школе моды телеведущая регулярно проводит мастер-классы и рассказывает о главных трендах новых сезонов.

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