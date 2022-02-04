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От программы на радио до собственной школы моды: как Эвелина Хромченко стала признанным фэшн-экспертом

Телеведущая прошла все этапы становления в журналистике, но реализовала себя как гуру стиля.

От программы на радио до собственной школы моды: как Эвелина Хромченко стала признанным фэшн-экспертом
Эвелина Хромченко. Кадр из программы "Модный приговор"

К советам Эвелины Хромченко относительно моды и стиля сегодня прислушиваются миллионы телезрительниц. Ведущая ежедневно в программе «Модный приговор» помогает выглядеть элегантно простым жительницам нашей необъятной страны, а помогают ей в этом историк моды Александр Васильев и артистка Надежда Бабкина. Как Хромченко удалось стать гуру моды, завоевать авторитет в фэшн-сфере и создать универсальные правила базового гардероба, читайте в нашем материале.

Эвелина Хромченко: детство, родители

Эвелина Леонидовна Хромченко родилась 27 февраля 1971 года в Уфе в интеллигентной семье. Отец будущей телеведущей был экономистом, мать – учительницей русского языка и литературы. С детства девочка увлекалась музыкой, поскольку родители привили ей такую любовь, надеясь, что она сможет реализовать себя в этой сфере. Но Эвелина выбрала не менее творческую профессию.

Эвелина Хромченко в детстве. Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

Когда девочке исполнилось девять лет, семья перебралась в Москву, где Эвелина окончила школу на английском языке и с успехом поступила в МГУ на факультет журналистики, выбрав специальность «телевидение и радиовещание». Вуз она окончила в 1993 году с красным дипломом.

Эвелина Хромченко: карьера

Будучи студенткой, Эвелина Хромченко начала подыскивать работу по специальности. Стартовой стала должность корреспондента на радиостанции «Юность» — здесь трудилась мачеха Эвелины. Начинающая журналистка делала сюжеты, которые входили в различные программы, в том числе новостные.

Эвелина Хромченко в молодости. Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

В 1991 году Хромченко попала в штат Всесоюзного комитета по телевидению и радиовещанию (главная редакция радиовещания для детей и юношества, радиостанция «Смена»), начав с должности секретаря. Три года работы в редакции Хромченко реализовалась как обозреватель и создала несколько радиопередач, одна из которых была посвящена моде и стилю девочек-подростков «Спящая красавица».

В 1992 году Хромченко стала работать на радио «Европа Плюс» постоянным модным обозревателем, в 1994 году основала журнал о моде для подростков «Маруся».  Правда, с изданием приключилась неприятность: партнер Хромченко по бизнесу оказался нечист на руку и не предоставил своей коллеге никаких прав на журнал. В итоге Эвелина осталась ни с чем.

В 1995 году Эвелина Хромченко вместе с партнером Александром Шумским открыла PR-агентство «Департамент моды Эвелины Хромченко», переименовав его через год в «Артефакт». Оно выступало организатором показа мод в Москве Russian Fashion Week, обеспечивало проведение рекламных кампаний брендам, пресс-конференций звезд модной индустрии.

Эвелина Хромченко с молодости. Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

Параллельно бизнесу Хромченко не оставляла журналистику. Она внештатно трудилась модным обозревателем во многих известных глянцевых журналах Cosmopolitan, Elle, «Огонек», писала для газет «Известия», «Сегодня», «Комсомольская правда», «Новая газета». Продолжала журналистка и карьеру на радио «Европа Плюс», став автором программы о моде «Подиум».

Эвелина Хромченко в Париже. Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

Ради эксклюзивов Эвелина самостоятельно летала на модные показы ведущих домов моды в Париж, Милан и Лондон, здесь встречалась с мэтрами фэшн-бизнеса и иконами стиля, а также брала интервью у всемирно известных моделей.

В 1998 году Эвелина Хромченко стала главным редактором русского издания о моде L’Officiel, исполняя параллельно обязанности креативного директора. В журнале эксперт проработала до 2010 года, подняв уровень отечественной глянцевой журналистики о моде на достойный уровень: в отечественном L’Officiel не было переводных статей, а контент наполняли эксклюзивы о российской модной индустрии и дизайнерах.

Эвелина Хромченко: «Модный приговор» и другие проекты

В 2007 году на Первом канале появился проект о моде и стиле «Модный приговор». Вместе с Вячеславом Зайцевым Эвелина Хромченко стала его ведущей. Вскоре модельера заменил историк моды Александр Васильев, а третьей стала «звездная защитница» Надежда Бабкина, которую периодически подменяют Юлия Барановская или Надежда Ангарская.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

На примере образов, в которые стилисты «Модного приговора» переодевают героинь из народа, Эвелина Хромченко по сей день демонстрирует, что элегантность и стиль доступны при любом достатке, возрасте и пропорциях, стоит только захотеть. И учит ориентироваться в модных трендах, тенденциях, делится лайфхаками по составлению гардероба.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

По итогам 2010 года Эвелина Хромченко была включена в тoп-25 популярных телеведущих России по версии «TNS Россия».

Эвелина Хромченко. Кадр из программы «Модный приговор»

В 2013 году Эвелина Хромченко стала преподавателем на кафедре журналистики в альма-матер. С ее подачи в МГУ открылось направление «журналистика моды и стиля жизни». Фэшн-эксперт лично разработала и предложила руководству вуза программу обучения, сформировала штат преподавателей, куда вошла и сама.

До этого опыт преподавания Эвелина Хромченко получила в Высшей школе экономики. Фэшн-журналистка с 2002 по 2011 год была приглашенным лектором на курсе «Маркетинг и брендинг в глянцевых СМИ».

Эвелина Хромченко: книги, школа моды

В 2009 году Эвелина Хромченко написала первую книгу о моде Russian style, изданную на английском и немецком языках. Презентация издания прошла в Париже и включала автограф-сессию.

Книга Эвелины Хромченко. Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

В 2015 году телеведущая основала собственную «Школу моды Эвелины Хромченко». В рамках проекта стилист предлагает всем желающим пройти обучение как по определенным темам стилистики, так и погрузиться в темы грядущих трендов, антитрендов, лайфхаков.

Эвелина Хромченко: личная жизнь

Параллельно с карьерой журналиста и фэшн-эксперта Эвелина Хромченко успела построить и личную жизнь. Известно, что телеведущая дважды побывала в ЗАГСе.

Первым мужем Хромченко стал Александр Шумский, с которым она познакомилась в студенчестве. Они поженились, вместе вели бизнес. В 1996 году у супругов родился первенец Артемий. Однако союз в 2011 году распался.

Эвелина Хромченко и Александр Шумский. Фото: Global Look Press

Правда, об этом широкая публика узнала лишь в 2014 году — настолько приватной Хромченко удалось сделать свою личную жизнь.

Молодая Эвелина Хромченко с сыном. Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko/

В 2014 году Эвелина Хромченко стала встречаться с художником Дмитрием Семаковым. Их отношения считаются гостевым браком: вместе они не живут, но регулярно проводят время друг с другом.

Эвелина Хромченко и Дмитрий Семаков. Фото: Global Look Press

Эвелина Хромченко: внешность

Над своим стилем Эвелина Хромченко серьезно поработала. Из короткостриженной брюнетки в очках журналистка перевоплотилась в настоящую фэшн-диву — блондинку с каре. Ее визитной карточкой стали очки с оправой «кошачий глаз».

Эвелина Хромченко. Фото: Global Look Press

При росте 158 см Хромченко весит 48 кг. Однако миниатюрность Эвелина умело нивелирует благодаря стилистическим приемам, коих в арсенале модного эксперта вагон и маленькая тележка. К слову, секретами телеведущая с удовольствием делится у себя в Instagram, на шоу «Модный приговор» и в «Школе моды».

Советы от Хромченко: базовый гардероб – основа основ

Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко советует женщинам, которые встали на путь поиска собственного стиля, начать с составления базы. То есть речь идет об универсальном наборе вещей, которые сочетаются между собой и с трендами всегда.

Список базовых вещей, по Хромченко, состоит из 25 единиц, включающих предметы верхней одежды, обуви, вещей второго слоя, аксессуаров. Отдельно оговорен их цвет — то, что является базой, имеет нейтральные оттенки.

В список базовой верхней одежды Хромченко включила кашемировое пальто бежевого цвета, тренч (плащ) бежевого цвета. В списке маст-хэвов — кардиган или джемпер на выбор бежевого, черного или серого оттенков, футболка с коротким рукавом белая, майка-алкоголичка белая, рубашка мужского кроя белая, тельняшка, черный брючный костюм, темно-синие джинсы, маленькое черное платье, вечернее платье, юбка-карандаш.

Список базовой обуви выглядит так: лодочки, босоножки, балетки бежевого или черного цвета, кеды или мокасины бежевые.

Сумок в базе должно быть минимум три штуки. Одна – это маленький клатч, вторая – размера с книгу, на цепочке, и третья – большая вместительная с двумя ручками.

Аксессуарный ряд базы включает очки-авиаторы, платок-каре, пашмина. Шею в любой ситуации украсит нитка жемчуга, а на запястье следует носить часы мужского типа. И, разумеется, куда без ремня – он должен быть широким, для платья или рубашки.

Эвелина Хромченко. Фото: Global Look Press

Особое внимание Хромченко уделяет качеству базового гардероба. Это вещи на все времена, а значит, экономить на них ни в коем случае нельзя. Покупать базу стоит по максимально дорогой для себя цене.

Эвелина Хромченко сегодня

В настоящее время Эвелина Хромченко продолжает вести шоу «Модный приговор». Кроме того, в своей школе моды телеведущая регулярно проводит мастер-классы и рассказывает о главных трендах новых сезонов.

Эвелина Хромченко и Вячеслав Зайцев. Фото: Global Look Press

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Программа «Модный приговор»Эвелина Хромченко