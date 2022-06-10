Красивая пара! Евгений Петросян в костюме цвета птицы счастья вышел в свет с молодой женой

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отметились в Театре Сатиры.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова — заядлые театралы. Накануне звездная чета отметилась на постановке Сергея Газарова «Дядя Жорж» в Театре Сатиры.

Народный артист и его жена по традиции не стали фотографироваться для соцсетей вместе, но выставили в свои аккаунты снимки по окончании премьеры, запечатлевшись отдельно.

Знаменитости постарались составить фэмели-лук в синих тонах: Евгений Петросян примерил костюм цвета птицы счастья, а Татьяна Брухунова — платье в оттенке морской волны. Респектабельность своих образов они подчеркнули брендовыми сумками.

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