«Счастливая женщина Алла»: поклонницы позавидовали Пугачевой, увидев полуобнаженного Галкина

Шоумен Максим Галкин поделился новым фото из Израиля, на котором предстал в одних шортах для купания.

Пародист Максим Галкин знает, как произвести впечатление на аудиторию. В микроблоге шоумен поделился снимком, который сделал во время отдыха на пляже в Израиле.

В кадре Максим Галкин предстал в одних шортиках для купания, как и положено на пляже. Галкин засветил красивый торс, правда, немного втянув живот, чтобы казаться стройнее.

«Кубиков еще нет, шарики наметились», — подписал кадр Максим Галкин, намекая на то, что в Израиле поправился.

Подписчики Максима Галкина пришли в восторг, увидев этот снимок. Своим полуобнаженным торсом артист произвел настоящий фурор. Дамы заявили, что завидуют Алле Пугачевой, у которой такой красавец-муж.

«Красавец! Максим хорош», «Молодец! В прекрасной форме!», «Красавчик какой! Алла Борисовна счастливая женщина», «Макс- красавчик! С кубиками, шариками — смелый, остроумный, жизнерадостный. Будь счастлив в Израиле», «Ух ты! Классно выглядите Максим», «Аполлон», «Просто мачо», — высказались в Сети.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.