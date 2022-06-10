«Кубиков еще нет, шарики наметились»: Максим Галкин с голым торсом предстал на пляже в Израиле

Телеведущий и пародист Максим Галкин поиронизировал над своим внешним видом.

Известный шоумен Максим Галкин сделал паузу в череде выступлений в Израиле и позволил себе отдых.

Максим Галкин отправился на пляж. В микроблоге супруг Аллы Пугачевой разместил фото, на котором продемонстрировал прекрасный загар и не только его.

На снимке Максим Галкин предстал полуобнаженным. Он позирует в одних шортиках для купания. Ну, а собственно, в чем он еще должен быть одет на пляже.

Под снимком Максим Галкин заметил, что в Израиле изрядно поправился.

«Кубиков еще нет, шарики наметились», — подписал Максим Галкин кадр.

Поклонники шоумена восторженно отреагировали на публичную демонстрацию красивого мужского тела.

«Это же надо, такое тело пропадает», «Прекрасно выглядите. Удачи вам с семьей во всех начинаниях. У вас прекрасная семья, и не слушайте недоброжелателей, пусть лопнут от зависти», «Ух ты! Классно выглядите Максим», «Аполлон», «Просто мачо», — высказались в Сети.

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