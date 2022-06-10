«Мой любимый зритель!»: Галкин скромно топтался на сцене в городке Нес-Циона

Шоумен Максим Галкин продолжает свой «чес» по Израилю. Так, муж Аллы Пугачевой успел дать концерт в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Кирьят-Моцкине, Иерусалиме и Ашдоде. Теперь на очереди городок Нес-Циона. В своем личном микроблоге телеведущий поделился свежими кадрами, показав, как тепло его принимала местная публика. После выступления юморист вышел на поклон к зрителю. Скромно потоптавшись на месте, Галкин попросил включить свет в зале, чтобы, как выразился сам шоумен, увидеть каждого.
«А свет включите, пожалуйста! Чтобы я всех увидел, мой любимый зритель», — говорил Максим со сцены, выйдя на поклон.
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