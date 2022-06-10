«Мой любимый зритель!»: Галкин скромно топтался на сцене в городке Нес-Циона

Шоумен уже дал отпор ряду отечественных таблоидов, распустивших слух, что он якобы «поливает грязью свою Родину».

Шоумен Максим Галкин продолжает свой «чес» по Израилю. Так, муж Аллы Пугачевой успел дать концерт в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Кирьят-Моцкине, Иерусалиме и Ашдоде. Теперь на очереди городок Нес-Циона. В своем личном микроблоге телеведущий поделился свежими кадрами, показав, как тепло его принимала местная публика. После выступления юморист вышел на поклон к зрителю. Скромно потоптавшись на месте, Галкин попросил включить свет в зале, чтобы, как выразился сам шоумен, увидеть каждого.

«А свет включите, пожалуйста! Чтобы я всех увидел, мой любимый зритель», — говорил Максим со сцены, выйдя на поклон.

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