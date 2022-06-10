«В моем замке есть ваши кирпичи, арматура и цемент»: что Галкин говорил о Лукашенко и белорусах

Юморист дал один из самых запоминающихся концертов несколько лет назад на «Славянском базаре».

Юморист и телеведущий Максим Галкин несколько лет назад дал один из самых запоминающихся своих концертов в Белоруссии на «Славянском базаре». Выступление тогда он начал со слов благодарности президенту Александру Лукашенко.

«Спасибо Александру Григорьевичу, что он патронирует этот фестиваль. Что он обеспечивает президентскую поддержку культурному начинанию, которое нас объединяет. Потому что сейчас столько вещей, которые разделяют страны. «Славянский базар» нас объединяет – это замечательно». Максим Галкин

Как отмечал Максим Галкин, он всегда вспоминает во время своих выступлений слова Михаила Жванецкого, который когда-то сказал про свой дом в Одессе. «Вы знаете – это такой дом. Там каждый кирпичик чей-то аплодисмент». По телевизору часто показывают мой дом. Я не первый раз в Витебске. В моем замке ваши кирпичи, арматура и цемент. Низкий вам поклон», — заявил Максим Галкин.

Напомним, что Максим Галкин уже больше трех месяцев находится в Израиле вместе со своей семьей. Сейчас у него проходит серия концертов по этой стране.

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