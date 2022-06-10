«Это их воля»: Борис Галкин высказался об уехавших из страны звездах

По словам актера, никого осуждать он не собирается, как, впрочем, и поддерживать.

Борис Галкин высказался об артистах, которые в последние месяцы уехали из России. Как он заметил, отношение у него к ним нейтральное.

«Это их решение, воля, позиция. Я их не осуждаю, но и не приветствую. Как-то оценивать их позицию, отношение или решения я не собираюсь. Господь им судья! Время расставит все по своим местам». Борис Галкин

По словам Бориса Галкина, сам он с удовольствием, если будет такая возможность, отправится в ДНР. Он рад, что российские звезды активно ездят туда и поддерживают местных жителей, сообщает nation-news.ru.

Напомним, что в последние месяцы из России уехало сразу несколько известных личностей. Среди них однофамилец Бориса Галкина юморист Максим Галкин вместе со своей женой певицей Аллой Пугачевой и детьми.

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