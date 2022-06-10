«Иностранных денег у меня не нашли»: Ксения Собчак объяснила, почему ее не признали иноагентом

По словам светской львицы, никто и никогда ее за границей не финансировал.

Светская львица Ксения Собчак вышла на связь с общественностью, объяснив, почему ее до сих пор не признали иноагентом.

«Ну а теперь немного о себе. В середине мая я увидела себя в заголовках: «Собчак должна быть признана иноагентом». Инициатором проверки был общественник Александр Ионов. Он рассказал, что с прошлой осени якобы меня проверяют на финансирование из-за рубежа, а закончится все в конце мая. То ли проверка затянулась, то ли никаких иностранных денег у меня не нашли». Ксения Собчак

Как отметила Ксения Собчак, пока есть ощущение, что все затихло. «Но вы же знаете, как в нашей стране бывает. Полыхнуть может в любой момент. Я на всякий случай покопалась во всех счетах. Поняла, что никто меня за границей никогда не финансировал. Я готова за это отвечать», — заявила Собчак.

Ранее общественник Александр Ионов дал понять, что Ксению Собчак до конца мая обязательно признают иноагентом. Правда, его прогнозы не сбылись.

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