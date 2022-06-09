«Вырвалась из 1976 года СССР!»: Собчак сбежала в Венецию и оттуда ноет по красивой жизни

Бывшая ведущая «Дома-2» нагнетает, что в России «совсем все плохо».

Так называемая журналистка Ксения Собчак продолжает плакать по красивой жизни. На этот раз бывшая ведущая «Дома-2» прилетела в Венецию и жалуется, что у нее «очень странное ощущение».

«В такие моменты начинаешь ценить поездки в Европу. Потому что понимаешь, что каждая — может стать последней. И, конечно, вся эта мелкобуржуазная жизнь с кафе, ресторанами кажется из прошлой жизни. Чувствуешь, как будто ты вырвался из 1976 года СССР и ничего не видел», — совершенно серьезно говорит эта женщина в соцсетях.

Наверное, светскую львицу расстроило, что люксовые бренды временно приостановили деятельность в России. Но, как говорила недавно Маргарита Симоньян, «пусть это будет самой большой твоей проблемой».

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