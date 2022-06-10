«Ребенок, родившийся в королевской семье»: психолог Степанова объяснила зацикленность Собчак на брендах

Эксперт давно заметила эту страсть к люксу.

Блогер, психолог Вероника Степанова в своей публикации прошлась по страсти Ксении Собчак к люксовым брендам. Эксперт давно заметила, что телеведущая неровно дышит к дорогостоящим предметам гардероба.

«Практически каждое первое ее интервью начинается со слов: «Ммм, ни фига себе, это у тебя Гуччи или Прада?». Встает вопрос: «Анатольна, ты откуда? Ты вообще сейчас о чем? Это правда для тебя важно? Ты считаешь, об этом стоит поговорить?». Ребенок, родившийся в королевской семье, где папа — мэр Санкт-Петербурга, опускается до разговоров о брендах? Как такое возможно?» — недоумевает Степанова.

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Психолог объясняет этот момент психотипом Собчак. Светская львица обладает нарциссическим складом, и ей проще выстроить отношения с вещами, нежели с людьми – они не предают, не делают больно и не угрожают.

«Вещами можно не только замаскировать внешнюю непривлекательность, но и установить с людьми простые, понятные и безобидно поверхностные отношения: «Ииуу детка, ты сегодня в Дольче, давай дружить, зайчуля», — добавила психолог.

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