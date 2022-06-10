«У «Гранты» будет старый руль от «Калины»: Ксения Собчак высмеяла отечественный автопром

Телеведущая Ксения Собчак в «Телегам» высмеяла отечественный автопром. Она рассказала о новой модели «АвтоВАЗа» «Классик 22» без подушки безопасности для водителя и антиблокировочной системы тормозов.

Как отметила Собчак, в компании объяснили, что из-за санкций комплектующие в дефиците, поэтому новые модели представляют собой максимально возможную «локализацию».

«Кстати, новое слово в копилку новояза, к отрицательному росту и хлопку. Кроме того, у «Гранты» будет старый руль от «Калины», которую уже не выпускают. С другой стороны, хорошо, что вообще хоть какой-то руль есть. Также «разрешили» понизить экологический стандарт выброса вредных веществ в окружающую среду с Евро-5 до Евро-2». Ксения Собчак

Собчак пошутила, что это тоже шаг вперед, в котором можно не сомневаться. Также Собчак посмеялась, что в новой модели остались электроподъемники, так что «крутить ручку не получится. «А жаль — физическая нагрузка никогда не помешает», — заметила светская львица.

Из-за санкций «АвтоВАЗ» испытывает трудности с комплектующими. Сотрудники предприятия несколько недель находились в вынужденном отпуске.

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