«Ничего плохого никому не сделал»: Прохор Шаляпин открыто поддержал Константина Меладзе

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro встал на защиту композитора Константина Меладзе.
«Я не буду исходить злобой к Константину Меладзе только потому, что он по другую сторону баррикад. Он талантливый музыкант, уважаемый человек. На мой взгляд, ничего плохого никому не сделал. То, что у него другая политическая позиция — это его личное право. Личный выбор. Время все расставит по своим местам, каждый имеет право на свою позицию».
При этом Шаляпин подчеркнул, что сам он патриот России, потому что родился в этой стране и в ней живет. «Я вырос здесь. Это моя позиция. Есть люди с другой позицией. У некоторых недвижимость за рубежом, гражданство другое. Их можно понять. Мы не должны уходить в фанатичный мир тридцатых годов. Ну вот так сложилось. Ничего плохого про Меладзе сказать не могу», — заявил Прохор Шаляпин.
Константин Меладзе открыл курсы по продюсированию молодых исполнителей и созданию хитов. Тем, кто решится поработать с мэтром, предстоит заплатить от 2,5 до 11 тысяч рублей в зависимости от углубленности и количества часов.
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