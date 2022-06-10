«Ничего плохого никому не сделал»: Прохор Шаляпин открыто поддержал Константина Меладзе

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro встал на защиту композитора Константина Меладзе.

«Я не буду исходить злобой к Константину Меладзе только потому, что он по другую сторону баррикад. Он талантливый музыкант, уважаемый человек. На мой взгляд, ничего плохого никому не сделал. То, что у него другая политическая позиция — это его личное право. Личный выбор. Время все расставит по своим местам, каждый имеет право на свою позицию». Прохор Шаляпин

При этом Шаляпин подчеркнул, что сам он патриот России, потому что родился в этой стране и в ней живет. «Я вырос здесь. Это моя позиция. Есть люди с другой позицией. У некоторых недвижимость за рубежом, гражданство другое. Их можно понять. Мы не должны уходить в фанатичный мир тридцатых годов. Ну вот так сложилось. Ничего плохого про Меладзе сказать не могу», — заявил Прохор Шаляпин.

Константин Меладзе открыл курсы по продюсированию молодых исполнителей и созданию хитов. Тем, кто решится поработать с мэтром, предстоит заплатить от 2,5 до 11 тысяч рублей в зависимости от углубленности и количества часов.

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