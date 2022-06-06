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«Царапается, шипит, кусается»: Прохор Шаляпин рассказал о конкуренте в его постели с Ольгой Сан

Кот модели не дает музыканту спокойной жизни.

«Царапается, шипит, кусается»: Прохор Шаляпин рассказал о конкуренте в его постели с Ольгой Сан
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press

Музыкант Прохор Шаляпин в «Телеграм» рассказал о конкуренте, который появился в его постели с новой любовью – моделью и телеведущей Ольгой Сан.

«Олин кот Ларс совсем не рад моему присутствию у нее дома и буквально выживает меня со своей законной территории. Царапается, шипит, кусается. Ревнует свою хозяйку ко мне однозначно. Комедия».

Прохор Шаляпин
Прохор Шаляпин и Ольга Сан
Прохор Шаляпин и Ольга Сан. Фото: «Телеграм» Прохора Шаляпина

Напомним, что Прохор Шаляпин не так давно повстречал свою новую любовь – Ольгу Сан. Они встретились в переходе метро и поняли после короткого общения, что их многое связывает.

Заметим, что Прохор Шаляпин поддерживает отношения и с родителями своей бывшей жены Татьяны Дэвис. Он регулярно звонит им в Северную Америку.

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