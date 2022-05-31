«Не надо отрываться от реальности и трясти богатствами»: Шаляпин — о зарубежной недвижимости звезд

По словам музыканта, артисты — это всего лишь обслуживающий персонал.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro высказался о зарубежной недвижимости российских звезд, которой они порой хвастаются.

«Я считаю, что наши некоторые звезды шоу-бизнеса себя дискредитировали, начиная с пандемии. Надо понимать, что артисты — обслуживающий персонал. Не надо отрываться от реальности и трясти богатствами. Я понимаю, что есть богатые люди. Основная часть людей — небогатые. У нас всего пять процентов населения имеют загранпаспорта. О чем может идти речь?» Прохор Шаляпин

По словам Прохора Шаляпина, в России лишь три процента жителей могут себе позволить ездить за границу. «Многие артисты своими домами хвастаются. Это не очень красиво и неуважительно. Скромность красит человека и его талант. Я стал понимать, что громкие звания народных артистов, их собственное мнение не прибавляет к ним любви народа. Сейчас многое поменяется. У меня нет ничего за рубежом. Я не забываю, как люди живут. Стараюсь держать связь с реальностью. Мне плевать на мнение других звезд о себе. Работаю для народа, а не для других звезд», — заявил Прохор Шаляпин.

Ранее на программе «Звезды сошлись» Прохор Шаляпин позлорадствовал в шутливой форме, что российские звезды не могут ничего сделать со своими зарубежными квартирами. «Все у вас отнимут. Все изымут и ничего у вас не будет. А я хочу сказать, что даже рад этому, как и большинство россиян. Я рос в простой крестьянской семье. В России надо жить. У нас роскошные поля, луга и дороги. Ибо нечего», — заявил певец.

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