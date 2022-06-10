«У братьев много родственников»: Шаляпин объяснил, почему Меладзе открыл курсы продюсирования

Как отметил музыкант, он относится и к Константину, и к Валерию с большим уважением.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему композитор Константин Меладзе решил открыть курсы по продюсированию молодых исполнителей, в которых могут принять участие и жители России.

«Несмотря на то, что у меня в корне другая политическая позиция, чем у Константина Меладзе, я и к нему, и к его брату Валерию отношусь с большим уважением, как к музыкантам. Они много сделали для российской поп-музыки. Все мы любим их песни. Я думаю, что рано или поздно все наладится. Все будут жить в согласии». Прохор Шаляпин

По словам Прохора Шаляпина, то, что Константин Меладзе в достаточно кризисное для всего шоу-бизнеса время пытается заработать деньги, это абсолютно нормальное мужское поведение. «У братьев Меладзе большое количество родственников. Я уверен, что эти родственники зависят от Валеры и Кости. Так исторически получилось, что они по ту сторону баррикад. Я верю, что все наладится и мы все придем к консенсусу и согласию», — заявил Прохор Шаляпин.

больше по теме Константин Меладзе стал зарабатывать на курсах по продюсированию молодых исполнителей Стоят занятия композитора от 2,5 до 11 тысяч рублей в зависимости от углубленности.

Ранее стало известно, что Константин Меладзе открыл курсы по продюсированию молодых исполнителей и созданию хитов. Тем, кто решится поработать с мэтром, предстоит заплатить от 2,5 до 11 тысяч рублей в зависимости от углубленности и количества часов.

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