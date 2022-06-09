Уже познакомил с Брутян: Прилучный показал, как плескается в бассейне с дочкой и сыном

Бывший муж Агаты Муцениеце, как оказалось, взял в отпуск не только возлюбленную Зепюр Брутян.

Павел Прилучный уже давно строит карьеру в кино. Он прославился благодаря роли в картине «Мажор». Актер также снимался в других сериалах и успел попробовать свои силы в качестве режиссера.

Именно на съемках киноленты «В клетке» он познакомился с Зепюр Брутян. С ней артист в мае провел время на Маврикии. Он спровоцировал слухи о свадьбе, показав кольцо.

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Однако перед возращением домой Зепюр призналась, что они были на съемках. Но их история любви пока не закончена, так как Прилучный уехал с ней отдыхать.

А по словам его представителей, актер продает дом и хочет купить новый поменьше для себя и возлюбленной. А пока он веселится в аквапарке с Брутян и делится яркими кадрами.

Как оказалось, дети от первого брака с Агатой Муцениеце тоже отправились с ним на море и познакомились с его новой пассией. 9 июня Павел заснял, как дочка Мия и сын Тимофей прыгают с ним в бассейн. Дети выглядели счастливыми. Они заметно подросли за месяц.

Поклонники восхитились тем, какой актер хороший папа. Однако его наследники ранее уже знакомились с Мирославой Карпович, с которой он жил больше года. А как они отнеслись к Зепюр, пока остается тайной. «Ну что за красота», «Как круто», «Это просто бомбически», «С таким папой не заскучаешь», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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