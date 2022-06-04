Свадьбы не было: роман Павла Прилучного и Зепюр Брутян оказался обманом

Актер, как выяснилось, умело водил за нос поклонников. На Маврикии он провел вовсе не медовый месяц, а Зепюр Брутян даже не его девушка.

Павел Прилучный является известным актером. Благодаря своей харизме и обаянию ему удалось завоевать сердца миллионов поклонников. Зачастую Павел играет добрых худиганов, как в фильме «Мажор».

Однако в настоящей жизни почти 10 лет он был примерным семьянином. Агата Муцениеце была его женой и подарила избраннику двоих детей: Тимофея и Мию.

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Но в 2020 году они расстались, а Прилучный стал встречаться с Мирославой Карпович. Они не афишировали свои отношения, поэтому многие удивились, когда актер внезапно уехал на Маврикий с Зепюр Брутян.

Вместе с коллегой по сериалу «В клетке» он купался, загорал, катался на доске по морской глади и играл в теннис. А когда на его пальце фанаты увидели кольцо, то решили, что он сыграл свадьбу.

Примечательно, что журналисты даже находили бумаги, которые якобы свидетельствуют, что Прилучный тайно сыграл свадьбу. Накануне Зепюр даже любовалась, как он дурачиться. Они устроили завтрак с жирафами.

Но 4 июня актриса сообщила, что они покидают остров. Она показала, как на машинах увозят технику и декорации. Оказалось, что Прилучнй и Зепюр просто снимались вместе в очередном проекте, а романтичные кадры выдавали за настоящие.

«Крайний съемочный день законен. Всем спасибо! Павел замечательный партнер! Отдельное спасибо за подписчиков» — заявила Брутян.

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