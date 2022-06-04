Глаза сияют счастьем: Прилучный и Брутян устроили романтичный завтрак с жирафами

Павел Прилучный является известным актером. Он уже давно строит карьеру в кино и успел завоевать любовь миллионов поклонников. Сериал «Мажор» прославил его на всю страну.

Тогда популярный артист был женат на Агате Муценимеце, которая подарила ему двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. А вот в 2020 году они разведись.

Почти два года Павел крутил роман с Мирославой Карпович. Однако он не афишировал эти отношения. В начале года появились слухи, что они расстались, а в мае актер улетел отдыхать с Зепюр Брутян.

Актриса с армянскими корнями стала делиться романтичными кадрами. Сам Прилучный уже целует ее на публике. А кольцо на его пальце подогрело сплетни о тайной свадьбе.

Примечательно, что накануне у пары был необычный завтрак. Им компанию составили жирафы. Артист сам кормит это уникальное животное и кривлялся перед возлюбленной.

Поклонники восхитились таким свиданием. Многие осыпали их комплиментами. «Как будто из кино», «Какой вы здесь счастливый», «Паша с обручальным кольцом! Будь счастлив», «Паша, ты не заметил, что ты искренне радуешься жизни? Вляпался по уши», «Вы замечательная пара, желаю нескончаемого счастья», «Какой милый», — прокомментировали пост подписчики.

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