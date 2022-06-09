«Уехали и пусть не возвращаются»: Сергей Аксенов высказался о сбежавших за рубеж звездах

Глава республики Крым Сергей Аксенов в студии программы «Михеев говорит» на канале «Соловьев LIVE» высказал свое мнение по поводу уехавших из России артистов.

«Те, кто путь свой выбрал, я свое мнение говорю, это предательство. Это все равно, что во время Великой Отечественной кто-то бы развлекал гитлеровские войска. Концертами там и так далее. То есть вещи недопустимые». Сергей Аксенов

Как отметил Сергей Аксенов, люди сами должны в будущем дать всем уехавшим оценку. «Кто там где должен – не должен выступать. Я сказал свое мнение. Я категорический противник. Уехали и пусть не возвращаются», — заявил Сергей Аксенов.

Напомним, что за рубеж, в частности, уехали певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным. У юмориста как раз проходит серия концертов в Израиле при полном аншлаге.

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