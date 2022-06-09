Максим взвился, а Алла заступилась: Галкина оскорбили намеки, что он «поливает грязью Россию»

Шоумен не смог скрыть своей досады и раздражения.

Шоумен Максим Галкин остро отреагировал на то, что о его концертах пишут в отечественных СМИ. Оказывается, муж Аллы Пугачевой перечитывает новостные ленты, следя за информационной повесткой в России.

Так, шоумен оскорбился из-за намеков некоторых таблоидов о том, что он на своих концертах в Израиле якобы поливает грязью, как выразился юморист, свою же Родину. Шоумен тут же пояснил, что Россию он любит всем сердцем, не скрыв обиду от поклонников. За мужа шоумена тактично вступилась и Алла Борисовна, посоветовав прислушаться к тому, что говорит Максим о своем творчестве.

«Некоторые средства массовой информации пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей Родины. Так вот запомните: я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную и любимую Россию», — сказал, как отрезал шоумен. «Имеющий уши да услышит!» — поддержала мужа Примадонна, встав на его строну.

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