«Точно еврей»: Галкин признался, почему уехал именно в Израиль

Шоумен отправился в гастрольный тур по земле обетованной в начале лета.

Лето у Максима Галкина началось весьма активно. Шоумен отправился в тур по городам Израиля с концертной программой. Во время одного из выступлений шоумен признался, почему на самом деле уехал с семьей в Израиль.

«Я езжу в Израиль с концертами больше 20 лет, но впервые я приехал так заранее. Нашел мамино свидетельство о рождении (мама артиста — еврейка. — Ред.)… Сколько русских сейчас ищут в себе это еврейство! У кого-то нет родственников, но он вспомнил, что прабабка хорошо готовила форшмак. Что касается меня, у меня признак политический. Потому что русский, который критикует российскую власть, это точно еврей», — сказал Галкин со сцены.

Напомним, ранее муж Аллы Пугачевой высмеял сбежавшего на Кипр Анатолия Чубайса. Тем временем, журналист Михаил Шахназаров считает, что выступления Галкина теперь вызывают лишь жалость.

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