Названо имя известной фигуристки, которая может уехать из России как Пугачева и Галкин

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что российская фигуристка Евгения Медведева в ближайшее время может уехать из России. Спортсмен жестко прокомментировал заявление своей коллеги об отстранении фигуристов от международных соревнований.

«Что я могу сказать… Вслед за Галкиным и Пугачевой поедет Медведева. Но я думаю, что все, кто покинул Россию, об этом жалеют. Россия, не взирая на все недостатки и беззаконие, обречена на победу. Женя выдающаяся, она одна и имеет право выбора и право голоса. Я, конечно, против смены гражданства российскими спортсменами, но они могут уезжать. Не надо лишать права выбора, сделайте такие условия, чтобы никто не хотел уезжать», — сказал Тихонов.

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