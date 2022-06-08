Кейт Миддлтон досталось от репортеров за поведение проказника принца Луи

Герцогиню Кембриджскую подвергли критике из-за того, что она не подключила весь свой родительский авторитет.

Кейт Миддлтон не смогла урезонить расшалившегося принца Луи, смутив подданных своим «скудным родительским авторитетом». Так писали западные таблоиды, говоря о слишком снисходительном поведении герцогини Кембриджской, которая спокойно наблюдала за проказами 4-летнего сына.

Однако нашлись и те, кто заступился за жену внука Елизаветы II. Так, часть репортеров, наоборот, расхвалила жену принца Уильяма за то, что та не поддалась эмоциям и сохранила внешнее спокойствие. Все-таки едва ли подданным понравилось бы то, что герцогиня Кембриджская прилюдно одергивает принца Луи.

На праздновании платинового юбилея правления Елизаветы II сын принца Уильяма то и дело строил гримасы. Многих такое поведение внука леди Дианы только позабавило, другие вспомнили, как принцесса Шарлотта, будучи помладше, показала подданным язык. Но даже тогда Кейт Миддлтон не стал отчитывать дочку, лишь напомнила ей, что принцессе не следует вести себя так на публике.

Кстати, некоторые издания пишут о том, кто вся критика за расшалившегося сына — принца Луи — легла почему-то именно на герцогиню Кембриджскую, а вовсе не на ее мужа. Оппоненты парируют: а почему, собственно, Кейт? Почему в СМИ нет ни одного заголовка в духе: «Куда же смотрел принц Уильям».

По материалам Elle.ru

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.