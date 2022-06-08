«Те бумаги о браке — просто рисованные»: Епифанцев раскрыл тайну отношений Прилучного и Брутян

Как отметил актер, это просто блогеры поженили его партнера по сериалу «В клетке».

Актер Владимир Епифанцев заявил, что его коллега по сериалу «В клетке» Павел Прилучный на самом деле не женился на красавице актрисе Зепюр Брутян.

«По-моему, он не женился. Может, это блогеры его поженили, не более. А те бумаги о браке — просто рисованные. Павлу пиар не помешает, поэтому он и интригует. И вообще: зачем Павлу брак — это же ад! Я через это не раз прошел, знаю». Владимир Епифанцев

По словам Владимира Епифанцева, Павлу Прилучному брак сейчас совсем не нужен. Ему комфортно просто встречаться с представительницами слабого пола без всяких штампов в паспорте. При этом он заметил, что у Прилучного есть личная жизнь и он счастлив в отношениях, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что актер Павел Прилучный провел последний месяц на отдыхе с актрисой Зепюр Брутян. При этом он утверждал, что они сыграли свадьбу. Позже стало известно, что таким образом звезды просто продвигали один из своих проектов.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.