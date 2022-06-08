«Те бумаги о браке — просто рисованные»: Епифанцев раскрыл тайну отношений Прилучного и Брутян

Актер Владимир Епифанцев заявил, что его коллега по сериалу «В клетке» Павел Прилучный на самом деле не женился на красавице актрисе Зепюр Брутян.
«По-моему, он не женился. Может, это блогеры его поженили, не более. А те бумаги о браке — просто рисованные. Павлу пиар не помешает, поэтому он и интригует. И вообще: зачем Павлу брак — это же ад! Я через это не раз прошел, знаю».
По словам Владимира Епифанцева, Павлу Прилучному брак сейчас совсем не нужен. Ему комфортно просто встречаться с представительницами слабого пола без всяких штампов в паспорте. При этом он заметил, что у Прилучного есть личная жизнь и он счастлив в отношениях, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что актер Павел Прилучный провел последний месяц на отдыхе с актрисой Зепюр Брутян. При этом он утверждал, что они сыграли свадьбу. Позже стало известно, что таким образом звезды просто продвигали один из своих проектов.
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