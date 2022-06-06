Зепюр прильнула к плечу, а Паша заулыбался: Прилучный понежился с Брутян, пошутив об отпуске в Геленджике

Актер из сериала «Мажор» поделился чувственным снимком с Зепюр Брутян.

Поклонники теряются в догадках: то у Павла Прилучного рассмотрели заветное колечко на безымянном пальце, после чего «мажора» заподозрили в тайной свадьбе, то прессу всколыхнули слухи о том, что роман актера из сериала «Желтый глаз тигра» не больше, чем самый обычный пиар. Примечательно, что экс-муж Агаты Муцениеце предпочитает отмалчиваться, публикуя романтические снимки с Зепюр Брутян.

Актриса из сериала «В клетке» чувственно прильнула к плечу «мажора», не скрывая своих теплых чувств к Павлу, а сам бывший муж Агаты Муцениеце расплылся в довольной улыбкой. Кажется, парочка вполне счастлива вдвоем.

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«Это мы в Геленджике! Всем добра!» — отметил Прилучный.

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