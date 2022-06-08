«Нас ждет очень веселое приключение»: Прилучный снова улетел в компании Брутян

Актер намекнул, что у него есть чувства к коллеге. После съемок они решили провести время вместе.

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров. Он уже много лет строит карьеру в кино. Известность ему принесли роли в сериалах «Мажор» и «Закрытая школа».

От брака с Агатой Муцениеце у него растут дети: дочка Мия и сын Тимофей. Недавно спустя два года после развода он провел отпуск в компании Зепюр Брутян.

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Поклонники были уверены, что у Павла новый роман. А некоторые сразу приметили обручальное кольцо на его пальце. Несколько недель актер провел с коллегой на Маврикии.

Они целовались, устраивали свидания и даже спортом занимались вместе. Но на днях Зепюор все ошарашила, когда сообщила, что они не отдыхали, а были на съемках. Поклонникам стало понятно, что их роман был просто частью проекта.

Однако 7 июня Прилучный снова оказался в аэропорту. Он шел по залу вместе с Брутян, которая от него не отставала.

«Не успели мы вернуться», — начал говорить артист. «Как уже снова вылетаем!» — продолжила за него коллега. «Поработали и хватит! Нас ждет очень веселое приключение», — сообщил Павел.

Поклонники решили, что на этот раз они действительно хотят вместе отдохнуть. Многие успели привыкнуть к это паре и надеются, что между ними вспыхнет искра не только в рамках съемок, но и в настоящей жизни. Пока Прилучный утаил куда они еду, с какой целью и на какой срок.

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