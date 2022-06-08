«Охота на ведьм, говорите?»: Шукшина негативно отреагировала на израильские концерты Галкина

Актриса поделилась комментарием одного из пользователей о юмористе, который ей особенно понравился.

Актриса Мария Шукшина в «Телеграм» отреагировала на израильские концерты юмориста и телеведущего Максима Галкина, на которых он пародировал российских телеведущих Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева.

«Охота на ведьм, говорите? В чате моего телеграм-канала прислали мне это видео и там же этот комментарий, делюсь». Мария Шукшина

«Как же, все-таки, Галкин нашел себя, как расцвел его талант в родном Израиле. И пузико наел, и штанишки, и зал смеется по-домашнему. Там и оставайся, золотко», — написал один из пользователей.

Напомним, что Максим Галкин дает в Израиле в эти дни серию своих концертов. Всего у него запланировано 16 выступлений. В залах неизменно аншлаги.

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