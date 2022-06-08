«Уже заждались»: Шахназаров раскритиковал ближайшие планы Галкина

В эти дни Максим Галкин путешествует по городах Израиля со своими концертами. Накануне шоумен побывал в Ашдоде, где не только покуражился над Владимиром Соловьевым и Ольгой Скабеевой, но и заявил о ближайших планах. Так, 4 августа он намерен приехать в Юрмалу.

Публицист Михаил Шахназаров отреагировал на эту новость.

«Там его уже заждались другие «пораженцы» и «беженцы» из «Мордора»: Чулпан Хаматова, Михаил Касьянов, Алексей Венедиктов и телеканал «Дождь», переехавший в «демократичную» страну, запретившую все российские телеканалы», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что в начале сентября Галкин отправится в тур по Австралии, где выступит в Сиднее и Мельбурне.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.