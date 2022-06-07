Израиля мало? Максим Галкин собрался уехать в Юрмалу

Юморист сообщил, когда окажется в Латвии. При этом артист умолчал, поедет ли с ним Алла Пугачева и дети.

Максим Галкин уже давно выступает на сцене. Он стал один из самых известных юмористов в стране. Артист счастлив в браке с Аллой Пугачевой. До недавнего времени они жили в замке в деревне Грязь, а двойняшки Лиза и Гарри ходили в школу неподалеку.

Но в этом году пара неожиданно уехала в Израиль. После многочисленных слухов об эмиграции Примадонна заявила, что это не правда. Она призналась, что вернется в Россию к осени.

Пока Галкин не сидит без дела, если весной он вместе с женой гулял и устраивал посиделки с друзьями, то теперь юморист дает концерты. Муж Пугачевой уже выступил в Тель-Авиве, городе Беэр-Шева и Кирьят-Моцкин.

На новом видео Максим заснял, как пробирается сквозь заросли. Он сообщил, что в августе отправится в Юрмалу, где также выступит доя публики. При этом артист утаил, поедут ли с ним Алла Борисовна и дети.

«В каких-то зарослях оказался. Дорогие друзья, спешу вас обрадовать! 4 августа в Юрмале мой сольный концерт в моем любимом концертом зале „Дзинтари“. Я приеду с новой юмористической программой! Это уже традиция — мои летние концерты! Увидимся!» — заявил он.

Напомним, что публика в Израиле принимает его очень тепло. Каждый раз юморист получает массу оваций и цветов. Свободное время Галкин успел посвятить Лизе и Гарри. Недавно он показал, как они купаются в море.

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