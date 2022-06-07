Данко — про ориентацию Галкина и Цискаридзе: «У того Алла есть, а Николая никогда не видели с женщиной»

Недавно Максима Галкина, улетевшего жить в Израиль на неопределенное время, заменил в программе «Сегодня вечером» Николай Цискаридзе.

Сейчас многие судачат на этот счет, не смог пройти мимо и певец Данко, который полагает этот выбор редакции ошибочным.

«Я считаю, что это не лучшая замена Галкину. Галкин по сравнению с Цискаридзе просто брутальный натурал, мужичище, Илья Муромец в квадрате! У того хотя бы Алла есть, а Николая никогда даже не видели с женщиной. Я не обвиняю никого. Но есть какие-то очевидные вещи. Если ты видишь банан, значит, это банан», — рассудил Данко в беседе с журналистом КП.

Данко также заявил, что Максим Галкин «в плен взял» Аллу Пугачеву, которой совсем не сладко в Израиле. Об этом говорят ее печальные глаза на фотографиях, сделанных на земле еврейской.

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