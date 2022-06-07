Так же весел и любим россиянами: Ургант впервые после гонений появился в свете

Эти месяцы стали для Ивана Урганта очень непростыми, каких только слухов про него не муссировалось после того, как шоу «Вечерний Ургант» и другие развлекательные проекты Первого были отправлены на каникулы.

Говорили, что он эмигрировал с семьей в Израиль, а потом занялся продажей своей недвижимости и даже писали о его гастролях в Германии, которые оказались фейком.

Иван Ургант долго молчал, а когда друзья его спрашивали, почему он не объяснит людям правду, он отвечал, что не хочет оправдываться, дескать, это унизительно. Казалось, что его ждет судьба Максима Галкина, с которым были разорваны в России все рекламные и творческие проекты.

Однако этого не произошло. Накануне Иван Ургант появился на светском мероприятии — благотворительном завтраке «А-клуба» и фонда «Линия жизни», где ведущий был весел, красив и свеж. А приглашенная публика не только не чуралась общения с ним, но, напротив, с удовольствием позировала рядом для фото.

Именно благодаря кадрам, размещенным в социальных сетях, собственно, и стало известно о первом выходе Ивана Урганта на публику.

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