«Это неправда. Не попадайтесь на уловки!»: Михеева опровергла слухи о «Вечернем Урганте»

Соведущая Ивана Урганта сказала, что надеется на возвращение программы в эфир.

Недавно ведущие и другие члены команды программы «Вечерний Ургант» встретились в грузинском ресторанчике в Москве. Коллектив решил отметить прошедший день рождения шоу (10 лет) и поговорить о насущных делах. Об этом рассказала Алла Михеева Lady.mail.ru.

Алла передала своим зрителям привет от Ивана Урганта и слова о том, что он любит свою аудиторию. Кроме того, Михеева попросила россиян быть осторожнее, читая в Сети новости о передаче и ее ведущих.

«Мне иногда пишут в соцсети жители Германии: правда ли, что у программы будут гастроли. Скажу сразу – это неправда. Не попадайтесь на уловки мошенников, берегите себя и тщательнее проверяйте информацию», — подчеркнула звезда.

Она сказала, что ведущие «Вечернего Урганта» очень соскучились по зрителям, работе и, как и многие, надеются на возвращение шоу в эфир.

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