«Все будет хорошо»: Алла Михеева призналась, зачем встречалась с Иваном Ургантом

Вот уже три месяца как шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир Первого канала. Благодаря этому проекту стала популярна 33-летняя Алла Михеева. После «Острого репортажа» ее пригласили в кино и на сцену.

Совсем недавно Аллу Михееву заметили в «Останкино», и у фанатов шоу сразу появилась надежда, что проект в скором времени вернется в эфир.

«Не так давно мы собирались по поводу 10-летия программы нашим коллективом. Для этого выбрали грузинский ресторан в районе Таганской площади. День рождения программы было 16 апреля, а 18-го Иван Андреевич Ургант сказал очень трогательную речь, поэтому я, Иван и наша команда очень вас любит и передает привет. Мы все надеемся, что все будет хорошо и мы дальше сможем радовать своего зрителя. Я очень соскучилась по этой работе и по нашей команде», — цитирует Михееву lady.mail.ru.

Напомним, сам Иван Ургант практически не появляется в соцсетях, но недавно пообещал, что его фанаты узнают обо всем первыми.

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