Блондин с челочкой: Рудковская подловила младшего сына Плющенко на кухне с конфетами

Яна Рудковская является известным музыкальным продюсером. Она уже давно продюсирует Диму Билана и других артистов.

Светская львица также помогает мужу Евгению Плющенко, который каждый год создает красочные ледовые шоу. У пары подрастают сыновья: девятилетний Александр учится в школе и занимается фигурным катанием, а Арсению всего один годик.

больше по теме Рудковская в струящемся платье в пол впервые вывела в свет младшего сына Плющенко Евгений Плющенко с женой и детьми появился на модном показе Екатерины Давыдовой.

Недавно Рудковская впервые вывела в свет младшего сына. Вся семья появилась на показе детской одежды. Саша в очередной раз вышел на подиум, показав один из луков дизайнера.

Теперь жена Плющенко поделилась домашним кадром. Она подловила маленького Арсения, который на кухне ел конфетки. Блондин был в нежно-лавандовом костюме. Он предстал с челочкой. Кроха уже учится говорить.

Поклонники восхитились тем, как выглядит сын фигуриста. Многие осыпали его комплиментами. «Такой хорошенький», «Папина копия растет», «Глаза голубе! А челка! Прям фирменная, семейная», «Он такой милый», «Малыш балдежный», «Любуюсь этим ангелочком, «Так говорит хорошо», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.