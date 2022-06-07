Блондин с челочкой: Рудковская подловила младшего сына Плющенко на кухне с конфетами

Яна Рудковская является известным музыкальным продюсером. Она уже давно продюсирует Диму Билана и других артистов.
Светская львица также помогает мужу Евгению Плющенко, который каждый год создает красочные ледовые шоу. У пары подрастают сыновья: девятилетний Александр учится в школе и занимается фигурным катанием, а Арсению всего один годик.
Недавно Рудковская впервые вывела в свет младшего сына. Вся семья появилась на показе детской одежды. Саша в очередной раз вышел на подиум, показав один из луков дизайнера.
Теперь жена Плющенко поделилась домашним кадром. Она подловила маленького Арсения, который на кухне ел конфетки. Блондин был в нежно-лавандовом костюме. Он предстал с челочкой. Кроха уже учится говорить.
Поклонники восхитились тем, как выглядит сын фигуриста. Многие осыпали его комплиментами. «Такой хорошенький», «Папина копия растет», «Глаза голубе! А челка! Прям фирменная, семейная», «Он такой милый», «Малыш балдежный», «Любуюсь этим ангелочком, «Так говорит хорошо», — стали писать подписчики.
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