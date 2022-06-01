Рудковская в струящемся платье в пол впервые вывела в свет младшего сына Плющенко

Яна Рудковская является известным музыкальным продюсером. Она много лет работает с Димой Биланом и другими популярными исполнителями. Блондинка является известной модницей.
В ее копилке люксовые наряды самых знаменитых марок. Также она любит наряжать всех членов семьи. Вместе с мужем Евгением Плющенко светская львица растит сыновей: девятилетнего Александра и годовалого Арсения.
В последнее время Яна была занята ремонтом, так как они с мужем строят отель для спортсменов. Но продюсер не пропускает громких событий. 1 июня она посетила показ мод Екатерины Давыдовой.
Для такого случая блондинка облачилась в струящееся платье макси и болеро. Ее сопровождал Плющенко. Супруги вывели в свет сыновей. Если для Саши это привычное дело, то Арсений впервые оказался на таком мероприятии.
«1 июня в День защиты детей прошел потрясающий показ детской моды от моей подруги! Была наконец-то вся светская Москва от Филиппа Киркорова до Ксении Собчак! Даня Милохин феерично открыл его!
Масштаб поразил всех! P.S. Кстати, это был первый выход Арсения в свет, хотя на подиум парень отказался выходить, но попозировать уговорили», — написала звезда.
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