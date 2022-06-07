Владимир Познер был замечен в Москве после слухов об отъезде во Францию

Телеведущий Владимир Познер появился на праздновании 110-летия Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина.

Ранее в прессе прошли слухи, что он уехал во Францию и якобы в Россию в ближайшее время возвращаться не намерен.

Напомним, что программа Владимира Познера не выходит на Первом канале с конца февраля. Сам журналист объяснил, что пока его программа ушла в незапланированный отпуск. Ее место заняли политические передачи, сообщает «Коммерсант».

Добавим, что Владимир Познер — один из самых авторитетных российских журналистов. В этом году ему исполнилось уже 88 лет.

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