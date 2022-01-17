«В России он лишь кормится и страдает»: Дмитрий Киселев нелестно высказался о Владимире Познере

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1» нелестно высказался в адрес своего коллеги Владимира Познера.
«В России он лишь кормится и страдает», — сказал Киселев и напомнил, что ранее Владимир Познер не раз говорил: в Париже он чувствует себя намного счастливее.
Напомним, что Владимир Познер – один из самых известных телевизионных журналистов в нашей стране. При этом он имеет три гражданства: России, США и Франции.
Ранее Владимир Познер расхваливал Дмитрия Киселева за интервью, которое он дал Юрию Дудю. Он говорил, что его коллега — опытнейший человек, которого невозможно уничтожить.
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