«Потом наши дороги разошлись»: Юлий Гусман раскрыл суть конфликта с Владимиром Познером

По словам режиссера, определенные недомолвки возникли из-за телемостов между СССР и США.

Режиссер Юлий Гусман в эфире проекта «Легенда» раскрыл суть небольшого конфликта с телеведущим Владимиром Познером.

«Я сказал, что необходим ведущий для третьего телемоста между СССР и США. Нужен был человек, который в совершенстве владеет английским языком. Пригласили обаятельного парня Володю Познера. Он блестяще провел телемост. Я говорил ему комплементы. Он — мне. Все было чудно и замечательно, а потом наши дороги разошлись». Юлий Гусман

Как отметил Гусман, именно ему предложили стать главным редактором первых телемостов. «А потом он стал главным редактором. Но это другая история. Мы потом поговорили и все кончилось. На первых двух телемостах Владимира Познера не было», — заметил Юлий Гусман.

Напомним, что первый телемост между СССР и США был организован в 1982 году. Были использованы космические средства связи.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!