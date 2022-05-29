«Неприятно, но ожидаемо»: Познер высказался о российских и белорусских хоккеистах

Накануне стало известно, что российских и белорусских хоккеистов отстранили от участия в чемпионами мира 2023 года. На эту новость отреагировал известный телеведущий и журналист Владимир Познер.

«Ничего удивительного в этом решении нет. Пока будет идти спецоперация на Украине, так оно и будет. Это не должно никого удивлять. К сожалению, спорт, как и многое другое, зависит от политики. Мы это все прекрасно знаем, это всегда было, ничего нового в этом нет. Поэтому такая реакция вызвана на все. Помимо спорта, это еще культура и многое другое. Неприятно, конечно, но во многом ожидаемо», – цитирует Познера «Абзац».

Напомним, чемпионат мира по хоккею в 2023 году должен был пройти в Санкт-Петербурге, но в апреле Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию этого права.

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