42-летняя Боня в рваных джинсах и кроп-топе похвасталась рельефным животом в Стамбуле

Телеведущая в остромодном наряде покрасовалась на камеру, восхитив фанатов.

Виктория Боня уже давно покинула «Дом-2». Однако ей удалось стать известной телеведущей. Также она строит карьеру бьюти-блогера и бизнесвумен. Боня давно живет в Монако, где растит дочку Анджелину.

Она частая гостья на светских раутах и красных дорожках. В свои 42 года звезда следит за фигурой и часто носит дерзкие наряды.

Первые летние дни Виктория провела в Москве. Она посетила концерт Ольги Бузовой и устроила шопинг. При этом телеведущая то и дело хвасталась модными летними нарядами в стиле кэжуал.

А вот накануне она отправилась в Стамбул, где недавно отдохнула Ксения Бородина. Боня запечатлелась в лифте в рваных джинсах и кроп-топе. Она оголила свой загорелый и рельефный пресс.

Примечательно, что светская львица намеренно работала над фигурой. Ей удалось сразить поклонников своим спортивным телом.

«Ну до чего красивая», «Вау, Вика!», «Супер! Красотка», «Выглядит как богиня», «Слов нет! Фигурка просто бомба», «До чего красивая», «Вика, фигура — бомба», «Смотришь и восхищаешься», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.