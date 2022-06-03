Шелк и кружева: Боня продемонстрировала романтичные летние платья — хиты сезона

Телеведущая похвасталась обновками. Она уже готова к жарким дням в Монако.

Виктория Боня является одной из самых известных светских львиц. Она не скрывает, что любит проводить время на красных дорожках. После участия в шоу «Дом-2» Виктория стала знаменита и начала работать телеведущей.

Однако теперь она бизнесвумен, модель и бьюти-блогер. Минувшей весной звезда блистала в Каннах, где привлекла к себе внимание.

Уже давно Боня живет в Монако. Она растит дочку Анджелину, которой 10 лет. Не так давно светская львица призналась, что у нее появился возлюбленный. Она часто путешествует с ним. А вот 2 июня модель похвасталась новыми нарядами. Она обещала не покупать одежду в этом году, но эти покупки оказались прошлогодними.

«Очень красивое», — заявила звезда.

Для начала Виктория примерила белое платье в стиле бэби-долл с кружевом и рюшами. Нежный наряд подчеркнул ее загорелую кожу и тройные ноги.

А вот потом Боня примерила платье оверсайз из шелка в цветочек. Наряд свободного кроя сделал ее фигуру еще более хрупкой. Модель рукой присобрала ткань на талии. Она намекнула, что будет носить его с поясом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие посчитали, что романтичные образы ей особенно к лицу.

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