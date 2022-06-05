По-молодежному: Боня в остромодных джинсах и короткой футболке щегольнула на концерте Бузовой

Светская львица повеселилась на самом долгожданном событии года. Она привлекла к себе внимание публики.

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2», но продолжает быть одной из самых обсуждаемых персон в стране. Она живет в Монако, где растит дочку Анджелину.

В свои 42 года светская львица тщательно следит за фигурой. Она также является известной модницей. Виктория недавно вернулась с Каннского фестиваля, где блистала на красной дорожке.

А вот накануне Виктория приехала в Москву. Она проводит время в компании подруг. Но вечером 4 июня бьюти-блогер отправилась на концерт Ольги Бузовой.

Артистка давно готовилась к этому событию. Сама светская львица отказалась от гламурный нарядов, выбрав образ в молодежном стиле. Боня облачилась в модные принтованные джинсы и укороченную футболку. Она сделала акцент на свой плоский живот.

На мероприятии появилось много звезд: Анастасия Шубская и Александр Овечкин, Марина Федункив, Наталья Рудова, Олег Верещагин и другие селебрити. Поклонники стали делать фото с Викторий после концерта, которая их очаровала.

«Ну вы такая худенькая», «В этом образе не сразу узнала», «У вас отличный стиль», «Такая красотка, я не могу», «Вика, рада была увидеть», «Ты просто бомба», «Такие звезды мне нравятся! Без страз и шпилек», «Ой, такая юная в этом образе», — стали писать подписчики.

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